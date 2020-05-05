В ОП заявили, что юмор стал "оружием" Зеленского на международной арене
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, который отвечает за международные отношения, считает, что юмор стал сильным инструментом президента Владимира Зеленского на мировой арене.
Источник: Офис президента
Прямая речь: "Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует".
Детали: Жовква считает, что Зеленский "безупречно справился с задачей выработки соответствующего внешнеполитического курса" и наш президент "абсолютно ровный игрок на мировой арене".
Он отметил, что с начала каденции многие представители иностранных государств проявили большой интерес к президенту, поэтому в пределах саммитов Зеленский проводил до 20 встреч: "График был настолько плотный, что приходилось отказывать отдельным делегациям в аудиенции".
Заместитель Андрея Ермака заявил, что сейчас интерес к Зеленскому на мировой арене не уменьшился, а даже вырос.
По его словам, сейчас среди стратегических партнеров Украины - США, Германия, Франция, Польша и Турция: "Стратегический партнер - это та страна, которая иногда в тяжелые времена готова помогать. И, что важно, иногда, понимая твои национальные интересы, готова соответствующим образом подстраивать свою политику".
Он добавил, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. Речь идет о Японии, Китае и Индии.
Так, после карантина Зеленский планирует "азиатское турне".