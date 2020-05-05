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В ОП заявили, что юмор стал "оружием" Зеленского на международной арене

Вторник, 5 мая 2020, 21:55

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, который отвечает за международные отношения, считает, что юмор стал сильным инструментом президента Владимира Зеленского на мировой арене.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует".

Детали: Жовква считает, что Зеленский "безупречно справился с задачей выработки соответствующего внешнеполитического курса" и наш президент "абсолютно ровный игрок на мировой арене".

Он отметил, что с начала каденции многие представители иностранных государств проявили большой интерес к президенту, поэтому в пределах саммитов Зеленский проводил до 20 встреч: "График был настолько плотный, что приходилось отказывать отдельным делегациям в аудиенции".

Заместитель Андрея Ермака заявил, что сейчас интерес к Зеленскому на мировой арене не уменьшился, а даже вырос.

По его словам, сейчас среди стратегических партнеров Украины - США, Германия, Франция, Польша и Турция: "Стратегический партнер - это та страна, которая иногда в тяжелые времена готова помогать. И, что важно, иногда, понимая твои национальные интересы, готова соответствующим образом подстраивать свою политику".

Он добавил, что Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. Речь идет о Японии, Китае и Индии.

Так, после карантина Зеленский планирует "азиатское турне".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президентамеждународные отношенияКвартал


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