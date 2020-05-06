Все разделы
Укр / Рус

Harry Potter At Home. Дэниел Рэдклифф и другие прочтут вслух книгу Джоан Роулинг

Среда, 6 мая 2020, 00:05

Писательница Джоан Роулинг запустила проект "Harry Potter At Home" призванный принести мир Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на карантине.

Источник: издательство Wizarding world, Twitter Джоан Роулинг

Детали: Начиная с 5 мая знаменитости будут каждую неделю читать по одной главе из книги "Гарри Поттер и философский камень". Всего в первой книге о волшебстве 17 глав.

Дословно: "Harry Potter At Home - это наш способ принести магию в дома людей, которые сейчас находится на карантине. Эти видео лишь один из многих вариантов как провести время дома. Будь ты один, с друзьями или семьей".

Прямая речь Роулинг: "Некоторые очень милые люди сделали замечательную вещь".

Детали: Первую главу первой книги о приключениях Гарри Поттера прочитал Дэниел Рэдклифф. Одним из участников проекта также стал писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким.

 Видео, где Рэдклифф читает первую главу доступно на сайте издательства. Аудио версия доступна на Spotify.

Темы: карантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак просит найти для центральной власти "талантливую молодежь" из регионов

Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

В Раде зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина 18 мая

Разумков созывает внеочередное заседание Рады по просьбе оппозиции

Премьер рассказал, как будут запускать метро

Все главные новости...
****
карантин
В ОП рассказали, как "жмет руки" Зеленский на карантине
Бавария ослабляет карантин: с 18 мая заработают "пивные сады"
В Раде зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина 18 мая
Последние новости
00:05
Harry Potter At Home. Дэниел Рэдклифф и другие прочтут вслух книгу Джоан Роулинг
00:02
Один боец получил ранение в зоне ООС, другой травму
23:59
В ОП рассказали, как "жмет руки" Зеленский на карантине
23:29
Заместитель Ермака успокоил: безвиз отбирать не будут
23:12
Участнику схемы Гладковского выбрали залог в 5 миллионов: прокурор просил 23 млн
23:10
фото, видео48-этажный небоскреб загорелся в ОАЭ
22:32
"Эпицентр" заявил, что передал первую партию гумпомощи с "Мрії" в регионы
22:17
Ермак просит найти для центральной власти "талантливую молодежь" из регионов
21:55
В ОП заявили, что юмор стал "оружием" Зеленского на международной арене
21:43
Великобритания вышла на 1 место в Европе по количеству погибших от эпидемии
Все новости...