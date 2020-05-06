Harry Potter At Home. Дэниел Рэдклифф и другие прочтут вслух книгу Джоан Роулинг

Писательница Джоан Роулинг запустила проект "Harry Potter At Home" призванный принести мир Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на карантине.

Источник: издательство Wizarding world, Twitter Джоан Роулинг

Детали: Начиная с 5 мая знаменитости будут каждую неделю читать по одной главе из книги "Гарри Поттер и философский камень". Всего в первой книге о волшебстве 17 глав.

Дословно: "Harry Potter At Home - это наш способ принести магию в дома людей, которые сейчас находится на карантине. Эти видео лишь один из многих вариантов как провести время дома. Будь ты один, с друзьями или семьей".

Прямая речь Роулинг: "Некоторые очень милые люди сделали замечательную вещь".

Детали: Первую главу первой книги о приключениях Гарри Поттера прочитал Дэниел Рэдклифф. Одним из участников проекта также стал писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким.

Видео, где Рэдклифф читает первую главу доступно на сайте издательства. Аудио версия доступна на Spotify.