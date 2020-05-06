Усик и Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес"

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывают о своей дружбе с россиянами.

Источник: Громадське

Дословно: "Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству! ".

Детали: В фильме Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной ... это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом".

Усик в фильме говорит, что он не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то "делит портфели".

Напомним: