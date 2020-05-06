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Глава набсовета центра "Бабий Яр" обратился к Зеленскому

Среда, 6 мая 2020, 10:19
Глава набсовета центра Бабий Яр обратился к Зеленскому

Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский призвал президента Владимира Зеленского и украинские органы власти делегировать своего представителя в набсовет.

Источник: Щаранский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Государство тоже должно быть в процессе. Но что происходит в Украине, когда, при всей моей симпатии, каждые несколько месяцев меняются министры?

Нет ни одного успешного проекта, будь то Яд Вашем, будь то музей в Вашингтоне, который был бы государственным. В то же время во всех этих организациях государство, президент или соответствующие министры назначают своих представителей".

Детали: Щаранский сообщил, что лично прилетал в Украину на несколько часов, чтобы встретиться с президентом Зеленским и призвать его назначить своего представителя полноправным членом набсовета центра "Бабий Яр".

Также набсовет хочет, чтобы украинский парламент или Минкульт назначили своего представителя.

Щаранский говорит, что в ответ ему сказали: "будет-будет, но пока не до этого". Он выразил надежду, что в июне, когда набсовет соберется на заседание, президент назначит представителя государства.

Прямая речь: "Я через ваше интервью делаю еще раз предложение вашему президенту и министру культуры: дайте своего представителя в проект "Бабий Яр".

Украинская правда
Темы: культураЗеленский
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