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Укр / Рус

В Украину хотят заманить туристов из Китая

Среда, 6 мая 2020, 10:49

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив надеется, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Европейского Союза, и важно воспользоваться эти моментом и привлечь китайского туриста в страну.

Источник: Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск – ИФ) на 2021 год. Или же быть таким гибким с чемоданами, чтобы быть готовым "послезавтра" куда отправиться. Сейчас на это нет точного ответа".

Детали: По мнению главы Гостуризма, Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения истории с пандемией.

Олеськив считает, для этого очень важно использовать все диджитал-инструменты, что позволит оперативно реагировать на изменения и отслеживать все тренды.

Прямая речь: "Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста…

На счет этого уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на "низком старте", все готовы".

Темы: Китайтуристыкоронавирус


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