Все разделы
Укр / Рус

Коллективного иммунитета к коронавирусу в Чехии почти нет - исследование

Среда, 6 мая 2020, 10:58

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.

Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Предварительные данные получены в результате массового тестирования на антитела, которое началось в апреле.

Даже в самых населенных районах иммунитет не достигает 5% от числа протестированных, в Праге и Брно показатель составил менее 0,6%.

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

По его словам, это следствие того, что "мы очень быстро нажали на тормоза".

"Главный вывод исследования заключается в том, что степень иммунизации чешского общества очень низкая. Она составляет около тысячи единиц", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

По предварительным оценкам, от 27 до 38% людей с коронавирусом вообще не имеют симптомов.

По словам министра, нет оснований менять установленный план выхода из карантина, но необходимо защищать группы риска. Он считает, что необходимо сосредоточиться на локальных вспышках. "У нас больше нет общих проблем, но мы должны решать их локально", - добавил Войтех.

С начала эпидемии в Чехии подтвердили 7896 случаев заражения. За последние сутки было 77 новых случаев заболевания, что является наибольшим показателем за последние пять дней.

Число людей, которые вылечились от коронавируса, в Чешской Республике составляет 4006 человек. Количество смертей увеличилось до 257 с вечера вторника.

Темы: коронавирусЧехия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки почти пол тысячи новых больных коронавирусом, 11 умерли

Шансы правительства Шмыгаля получить иммунитет на год "приближаются к нулю" – нардеп

На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин

Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения

Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

Все главные новости...
****
коронавирус
В Украину хотят заманить туристов из Китая
"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен
Советник Кабмина Британии по борьбе с коронавирусом ушел с поста из-за нарушения самоизоляции
Последние новости
10:58
Коллективного иммунитета к коронавирусу в Чехии почти нет - исследование
10:55
Смогут ли тяжелобольные пациенты получить лекарства в 2020 году. Объясняет МОЗ
10:54
Стало известно, когда рассмотрят сокращенную таблицу к "антиколомойскому" законопроекту
10:49
В Украину хотят заманить туристов из Китая
10:43
"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен
10:35
Советник Кабмина Британии по борьбе с коронавирусом ушел с поста из-за нарушения самоизоляции
10:29
За время пандемии в ВСУ коронавирус одолели 49 человек, болеют – 30
10:22
Цена на нефть Brent снова пересекла отметку в 30 долларов
10:19
Глава набсовета центра "Бабий Яр" обратился к Зеленскому
10:13
Чехия инициирует переговоры с РФ: снять напряженность из-за снесенного памятника
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!