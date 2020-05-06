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Коллективного иммунитета к коронавирусу в Чехии почти нет - исследование

Среда, 6 мая 2020, 10:58

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу очень медленно появляется в Чешской Республике и, вероятно, охватывает не более 3% населения.

Такие данные представило Министерство здравоохранения Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Предварительные данные получены в результате массового тестирования на антитела, которое началось в апреле.

Даже в самых населенных районах иммунитет не достигает 5% от числа протестированных, в Праге и Брно показатель составил менее 0,6%.

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

По его словам, это следствие того, что "мы очень быстро нажали на тормоза".

"Главный вывод исследования заключается в том, что степень иммунизации чешского общества очень низкая. Она составляет около тысячи единиц", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

По предварительным оценкам, от 27 до 38% людей с коронавирусом вообще не имеют симптомов.

По словам министра, нет оснований менять установленный план выхода из карантина, но необходимо защищать группы риска. Он считает, что необходимо сосредоточиться на локальных вспышках. "У нас больше нет общих проблем, но мы должны решать их локально", - добавил Войтех.

С начала эпидемии в Чехии подтвердили 7896 случаев заражения. За последние сутки было 77 новых случаев заболевания, что является наибольшим показателем за последние пять дней.

Число людей, которые вылечились от коронавируса, в Чешской Республике составляет 4006 человек. Количество смертей увеличилось до 257 с вечера вторника.

Темы: коронавирусЧехия
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