Летом международное авиасообщение не возобновится – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в "Завтраке с 1 + 1"

Прямая речь: "Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, которые являются туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать... Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет.

Детали: Пока украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.