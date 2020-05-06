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За сутки в Киеве - более полусотни заражений COVID-19, снова вспышка в Лавре

Среда, 6 мая 2020, 12:06

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 68 человек, заболели трое медиков, 17 из случаев - в Киево-Печерской Лавре.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Новости сегодня - не очень оптимистичные. Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей.Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет.

17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре".

 

Детали: Больше всего случаев заболевания, из выявленных прошедшие сутки, в Печерском районе - 23 и в Дарницком - 17. В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян..

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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