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Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Среда, 6 мая 2020, 13:40
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев говорит, что его ведомство придерживается решения правительства и снизило заработные платы руководителям на время карантина.

Источник: Коболев на заседании правительства 6 мая

Прямая речь: "За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление "Нафтогаза" и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении принятого закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний".

Детали: Коболев получил соответствующий вопрос о зарплате от народного депутата.

Предыстория:

  • 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.
  • Депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).
  • При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Напомним: В январе 2020 года стало известно, что топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром". Таким образом, топ-менеджеры получили около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Нефтегаз
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