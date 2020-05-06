Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев говорит, что его ведомство придерживается решения правительства и снизило заработные платы руководителям на время карантина.

Источник: Коболев на заседании правительства 6 мая

Прямая речь: "За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление "Нафтогаза" и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении принятого закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний".

Детали: Коболев получил соответствующий вопрос о зарплате от народного депутата.

Предыстория:

29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.