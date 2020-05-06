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57% французов поправились за время карантина

Среда, 6 мая 2020, 14:04

С начала карантина 57% французов в среднем поправились на два килограмма.

Таковы результаты исследования Ifop для канала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

"Менее частые перемещения, меньше физической активности, перекусы, усиливающиеся беспокойством в связи с текущей ситуацией побуждает людей есть "успокоительное" сладкое (печенье, шоколад, торты)... Карантин, несомненно, способствовал тому, чтобы большинство французов - 57% - набрали вес", - говорится в исследовании.

56% мужчин и 58% женщин утверждают, что с начала карантина несколько набрали в весе.

В среднем женщины набрали 2,3 кг, мужчины - 2,7 кг.

18% опрошенных заявили, что набрали 4 килограмма и более.

В результате 54% французов заявляют, что недовольны своим телом, поэтому после карантина собираются перейти на более здоровое питание.

Как сообщалось, во время 55-дневного карантина в связи с пандемией коронавируса итальянцы набирали в среднем по 2 кг дополнительного веса.

Темы: Франциякоронавирускарантин


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