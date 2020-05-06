Жена Зеленского пригласила украинцев к разговору

Супруга президента Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями.

Для большинства из нас это - не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все".

Детали: Цель проекта - понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца.

Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями.

Отмечается, что ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большими, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения.

Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.