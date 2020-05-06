Садики и школы Кабмин хочет подготовить к 1 сентября, несмотря на карантин

Кабинет министров планирует, несмотря на карантин, подготовить детские сады и школы к эксплуатации с 1 сентября, а также отремонтировать приемные отделения 210 "опорных" больниц.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров

Прямая речь: "Еще одной точкой разогрева экономики (кроме доплат пенсионерам – ред.) станет программа "Большое строительство", над которой правительство по поручению президента работает. Мы предусматриваем более 100 миллиардов гривен только на дорожное строительство государственных дорог.

Также большие средства предусматриваются на государственный фонд регионального развития – 4,9 миллиарда гривен. Еще один момент – строительство приемных отделений больниц.

Попрошу Министерство финансов, чтобы средства государственного фонда регионального развития пошли в регионы как можно скорее. Давайте не будем этот процесс затягивать на июль сентябрь, так как большинство объектов – это школы и детские сады.

И важно, чтобы строительство шло уже – и (чтобы) к 1 сентября объекты образовательной инфраструктуры были завершены... Выплаты авансов на конец мая – начало июня гарантируем и обеспечим. Это строительство необходимо начинать, проводить и качественно завершить до 1 сентября.

Несмотря на карантин и коронавирус, хочется, чтобы с 1 сентября наши дети пошли в качественно отремонтированные или новопостроенные школы и детские сады".

Детали: Кроме дорог и школ, власти планируют восстановить приемные отделения 210 больниц.

В частности, средства "Нафтогаза" пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений больниц – это проект в размере не менее 6 млрд грн.

По результатам 2020 года "Нафтогаз" перечислит в госбюджет 39,7 млрд грн дивидендов, уже уплачено 8,5 млрд грн. Большая часть этих средств пойдет на строительство дорог и реконструкцию приемных отделений.

Прямая речь: "Будет построено и обновлено 210 приемных отделений в опорных больницах по единым стандартам. Отделения получат современное оборудование. Люди в маленьких городах и селах должны получать доступные высококачественные медицинские услуги, а эти больницы должны обеспечить гражданам 60-минутную доступность к полному списку качественных медицинских услуг".

Другие подробности: Премьер-министр пообещал "продолжение и реализацию медицинской реформы в полном объеме с коррективами, которые внес коронавирус". Он поручил министру здравоохранения как можно скорее проработать предложения по этому поводу.