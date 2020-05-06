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Кабмин решил возобновить работу одного пункта пропуска на границе с Польшей

Среда, 6 мая 2020, 15:46

Кабинет министров Украины решил возобновить работу пункта пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Руска", временно закрытого в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Урядовий портал".

Восстановление работы пункта пропуска "Рава-Руска" позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП "Ягодин" и "Краковец" для автомобильного сообщения с Польшей, заявили в правительстве.

Кроме этого, открытие КПП будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом, добавили в правительстве.

Кроме того, правительство решило открыть для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".

Напомним, с 7 апреля государственную границу Украины можно пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

С 7 апреля временно закрытыми были 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Темы: граница
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