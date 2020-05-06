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В Госдепе считают, что "1+1" повторил российский фейк об "американских лабораториях"

Среда, 6 мая 2020, 19:31

В Госдепе США считают, что телеканал "1+1", показав материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, повторил фейк российской пропаганды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии".

По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".

"Украинский телеканал "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, повторил российскую дезинформацию, которая касалась лабораторий", - прокомментировал Кент показ скандального телесюжета на украинском телеканале.

По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.

"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.

27 апреля телеканал "1+1" в своем проекте "Секретные материалы" рассказал, что в Украине "секретно" работают биологические лаборатории США, которые якобы могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек подозрительных болезней.

15 апреля на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появилось обращение Виктора Медведчука к президенту и руководителям Минздрава, СБУ и премьер-министра, в котором утверждалось, что в "Украине действуют 15 военных биолабораторий".

Темы: РосcияпропагандаСША


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