В психбольнице на Волыне обнаружили 15 больных COVID-19 после смерти пациентки
В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы Луцка обнаружили 15 случаев заболевания COVID-19 среди персонала и пациентов.
Источник: офис омбудсмена
Дословно: "У всех работников и пациентов, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, взяли анализы и провели тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждено коронавирусное заболевание".
Детали: Все контактировал с больными, находятся в изоляции.
Отмечается, что тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.
Медицинский директор по лечению Олицкого отделения Анна Бевко сообщила, что 4 пациентов с повышенной температурой перевели в инфекционную больницу.
Что было раньше: До этого в Волынской ОГА сообщили, что в психбольнице от коронавируса умерла 49-летняя пациентка.