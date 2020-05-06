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В психбольнице на Волыне обнаружили 15 больных COVID-19 после смерти пациентки

Среда, 6 мая 2020, 21:21
В психбольнице на Волыне обнаружили 15 больных COVID-19 после смерти пациентки

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы Луцка обнаружили 15 случаев заболевания COVID-19 среди персонала и пациентов.

Источник: офис омбудсмена

Дословно: "У всех работников и пациентов, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, взяли анализы и провели тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждено коронавирусное заболевание".

Детали: Все контактировал с больными, находятся в изоляции.

Отмечается, что тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

Медицинский директор по лечению Олицкого отделения Анна Бевко сообщила, что 4 пациентов с повышенной температурой перевели в инфекционную больницу.

Что было раньше: До этого в Волынской ОГА сообщили, что в психбольнице от коронавируса умерла 49-летняя пациентка.

Украинская правда

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Темы: Волынская областьCovid-2019коронавирус
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