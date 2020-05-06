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Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября

Среда, 6 мая 2020, 21:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия пандемии коронавируса поразили Соединенные Штаты сильнее, чем Перл-Харбор во время Второй мировой войны или теракт 11 сентября 2001 года.

Источник: AFP

Прямая речь: "Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 11 сентября 2001 года – ред.) и этого не должно было случиться".

Детали: Об этом Трамп сказал в среду журналистам в Белом доме.

Справка: Неожиданная атака Японии в 1941 году на военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях втянула США во Вторую мировую войну.

В результате террористических атак 11 сентября 2001 года погибло около 3000 человек, в основном во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, что привело к двум десятилетиям войн США и антитеррористическим операциям в Ираке, Афганистане и других странах.

Сейчас более 70 000 американцев погибли в результате глобальной пандемии коронавируса, в то время как жесткие меры по социальному дистанцированию привели к закрытию значительной части экономики.

Напомним: 

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате пандемии коронавируса могут погибнуть до 100 000 американцев, после того как число погибших превысило его предыдущие оценки.

Украинская правда
Темы: Трамп


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