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Полицейские и СБУшник в составе банды похищали людей и требовали выкуп – ОГП

Среда, 6 мая 2020, 23:05

Правоохранители разоблачили банду, в состав которой входили 2 полицейских и сотрудник СБУ - злоумышленники похищали людей и требовали выкуп.

Источник: пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, в состав банды входили двое граждан, два действующих сотрудника Национальной полиции и сотрудник Службы безопасности Украины.

Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства".

Детали: После похищения преступники представлялись правоохранителями и, угрожая оружием и применяя силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги.

 

Известно о завладении средствами на сумму 175 тыс. долларов.

 

Сообщается, что во время обысков по месту жительства указанных лиц правоохранители изъяли: деньги, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

Пяти злоумышленникам сообщили о подозрении по фактам бандитизма, похищение человека и вымогательство (ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК).

 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

 

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораСБУполиция


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