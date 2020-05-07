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В английской больнице появилась новая картина Бэнкси, она посвящена медикам

Четверг, 7 мая 2020, 00:12

Новая работа известного уличного художника Бэнкси с благодарностью врачам появилась в английской больнице в городе Саутгемптон.

Источник: ВВС News

Монохромную работу размером 1 квадратный метр вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи.

На ней изображен мальчик, играющий игрушкой медсестрой-сепергероем у мусорной корзины, в котором лежат модели Бэтмена и Спайдермена.

Художник оставил записку работникам больницы, в которой написано: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это (картина - ред.) скрасит это место, даже несмотря на то что она черно-белая".

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. . Game Changer

A post shared by Banksy (@banksy) on May 6, 2020 at 9:50am PDT

Темы: коронавирускультура


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