В английской больнице появилась новая картина Бэнкси, она посвящена медикам

Новая работа известного уличного художника Бэнкси с благодарностью врачам появилась в английской больнице в городе Саутгемптон.

Источник: ВВС News

Монохромную работу размером 1 квадратный метр вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи.

На ней изображен мальчик, играющий игрушкой медсестрой-сепергероем у мусорной корзины, в котором лежат модели Бэтмена и Спайдермена.

Художник оставил записку работникам больницы, в которой написано: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это (картина - ред.) скрасит это место, даже несмотря на то что она черно-белая".