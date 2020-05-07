В английской больнице появилась новая картина Бэнкси, она посвящена медикам
Четверг, 7 мая 2020, 00:12
Новая работа известного уличного художника Бэнкси с благодарностью врачам появилась в английской больнице в городе Саутгемптон.
Источник: ВВС News
Монохромную работу размером 1 квадратный метр вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи.
На ней изображен мальчик, играющий игрушкой медсестрой-сепергероем у мусорной корзины, в котором лежат модели Бэтмена и Спайдермена.
Художник оставил записку работникам больницы, в которой написано: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это (картина - ред.) скрасит это место, даже несмотря на то что она черно-белая".
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