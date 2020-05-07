Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона

Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует южнокорейские представительства Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона за подделку данных по выбросам.

Источник: Yonhap со ссылкой на заявление министерства.

Детали: В правительстве Южной Кореи заявили, что оштрафуют Mercedes-Benz за подделку данных по выбросам в дизельных авто на 63,4 миллиона долларов США.

Корейские отделы Nissan и Porsche также оштрафуют на сумму в 736 000 и 818 000 долларов соответственно.