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Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона

Четверг, 7 мая 2020, 02:37

Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует южнокорейские представительства Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона за подделку данных по выбросам.

Источник: Yonhap со ссылкой на заявление министерства.

Детали: В правительстве Южной Кореи заявили, что оштрафуют Mercedes-Benz за подделку данных по выбросам в дизельных авто на 63,4 миллиона долларов США.

Корейские отделы Nissan и Porsche также оштрафуют на сумму в 736 000 и 818 000 долларов соответственно.

Темы: экологияЮжная Корея


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