Акции в поддержку Стерненка состоялись в 9 городах

6 мая в девяти города Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, который в 2018 году смертельно ранил нападавшего.

Источник: ZAXID.net

Детали: В Киеве на здание Офиса президента транслировали изображение с активистом и лозунгами "Руки прочь от Стерненка" и "Имею право на защиту".

Подобные акции в поддержку Стерненка состоялись также в Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.