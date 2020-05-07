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Акции в поддержку Стерненка состоялись в 9 городах

Четверг, 7 мая 2020, 04:20

6 мая в девяти города Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, который в 2018 году смертельно ранил нападавшего.

Источник: ZAXID.net

Детали: В Киеве на здание Офиса президента транслировали изображение с активистом и лозунгами "Руки прочь от Стерненка" и "Имею право на защиту".

Подобные акции в поддержку Стерненка состоялись также в Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.

Фото: Natalie Usatenko
Фото: Natalie Usatenko

Темы: Офис президентаОдесса


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