Все разделы
Укр / Рус

В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте

Четверг, 7 мая 2020, 08:26

Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, переносятся на более поздний срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в совместном заявлении заявили глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и его союзник Ярослав Говин.

"Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии "Право и справедливость" и "Соглашение" Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах", - говорится в заявлении.

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее", - заявили партии.

Отмечается, что выборы будут проводиться в заочной форме (по почте) "в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации".

Напомним, 6 мая Сенат Польши отклонил законопроект, который предлагал проведение выборов президента с помощью почтового голосования.

Ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и експрезидент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте. 

Читайте также: Президент на полтора срока: как Польша пытается избежать выборов во время кризиса.

Темы: Польшавиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

ФОТОКитай запустил в космос свою самую мощную ракету

Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября

Троих детей засыпало песком в Харьковской области, одна девочка погибла

Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Все главные новости...
****
Польша
Сенат Польши не поддержал выборы президента по почте
ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши
"Энергетическая безопасность Польши и Украины": началось строительство газопровода Baltic Pipe
Последние новости
08:36
Помпео засомневался, что коронавирус появился в лаборатории Китая
08:26
В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте
08:19
Грозы не помогли окончательно одолеть тление в Киевской и Житомирской областях
08:11
В Германии второй день подряд растет число новых случаев коронавируса
08:00
Главные новости среды и ночи: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет
07:10
ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили
06:07
В США на COVID-19 уже протестовали 8 миллионов граждан
05:01
За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19
04:20
ФОТОАкции в поддержку Стерненка состоялись в 9 городах
03:21
В Беларуси задержали двух видеоблогеров
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!