В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте

Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, переносятся на более поздний срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в совместном заявлении заявили глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и его союзник Ярослав Говин.

"Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии "Право и справедливость" и "Соглашение" Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах", - говорится в заявлении.

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее", - заявили партии.

Отмечается, что выборы будут проводиться в заочной форме (по почте) "в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации".

Напомним, 6 мая Сенат Польши отклонил законопроект, который предлагал проведение выборов президента с помощью почтового голосования.

Ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и експрезидент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте.

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