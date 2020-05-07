Все разделы
Укр / Рус

КС Румынии признал неконституционным указ президента о чрезвычайном положении

Четверг, 7 мая 2020, 08:55

Конституционный суд Румынии постановил, что указ президента о введении в Румынии чрезвычайного положения является неконституционным и выходит за рамки правовых полномочий главы государства.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Digi24.

"Конституционный суд установил, что указ о введении чрезвычайного положения no. 34/2020, вносящий изменения и дополняющий указ no. 1/1999 является в целом неконституционным", - говорится в коммюнике суда.

Суд аргументирует, что по принципу распределения полномочий, парламент определяет правовые рамки чрезвычайного положения, тогда как президент получает полномочия вводить его и контролировать выполнение.

Президент своим указом может установить чрезвычайное положение, очертив чрезвычайные меры, которые необходимо принять, и определяя, какие фундаментальные права и свободы будут ограничены, но исключительно в рамках законодательства о чрезвычайном положении, которое существует на момент принятия такого указа.

В данном случае президент, действуя в рамках своих законных полномочий, очертил, какие права и свободы граждан ограничиваются.

В то же время, ряд других мер, как прямые закупки товаров госорганами, отстранение от должностей некоторых госслужащих, приостановление всех гражданских и уголовных дел и ряд других выходят за рамки законодательства о чрезвычайном положении, которое действовало на момент введения чрезвычайного положения, объясняет КС.

Суд считает, что президентский указ должен пройти парламентский контроль, и парламент должен был санкционировать превышение президентом определенных законом полномочий.

Также суд признал неконституционным наложение штрафов за нарушение карантина. Их с начала карантина полиция выписала более 300 000, на общую сумму более 120 млн евро.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что шокирован решением, которое он назвал политическим. Он предупредил, что власти, возможно, теперь не смогут штрафовать людей за то, что они не соблюдают правила карантина, который, как ожидается, начнут ослаблять в середине мая.

"Мы, безусловно, найдем конституционные и законодательные решения. Это решение суда является приглашением гражданам не соблюдать законы, это подстрекательство к анархии и неправильному поведению в отношении своих товарищей и общества", - сказал он.

Темы: Румыниякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

ФОТОКитай запустил в космос свою самую мощную ракету

Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября

Троих детей засыпало песком в Харьковской области, одна девочка погибла

Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Все главные новости...
****
Румыния
Румыния 15 мая начнет отменять карантин: откроются парикмахерские и музеи
Сенат Румынии отклонил проект о венгерской автономии
Румыния начала создание спорной венгерской автономии
Последние новости
08:55
КС Румынии признал неконституционным указ президента о чрезвычайном положении
08:47
Нидерланды планируют открыть рестораны и бары, секс-клубы закрыты до сентября
08:36
Помпео уже засомневался, что коронавирус появился в лаборатории Китая
08:26
В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте
08:19
Грозы не помогли окончательно одолеть тление в Киевской и Житомирской областях
08:11
В Германии второй день подряд растет число новых случаев коронавируса
08:00
Главные новости среды и ночи: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет
07:10
ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили
06:07
В США на COVID-19 уже протестовали 8 миллионов граждан
05:01
За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!