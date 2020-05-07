За сутки в Украине прибавилось больше полтысячи больных COVID-19, но есть и хорошая новость

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек 6 мая умерли, но 299 человек преодолели COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 мая

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 507 человек, из них 28 ребенка и 109 медицинских работника. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом - хорошая новость 299 пациентов выздоровели.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской и Черновицкой областях: по 63 случая, а также в Днепропетровской - 56.

Детали: Всего за все время пандемии в Украине заболели 13 691 человек, из них 933 детей и 2660 медработников. В общем выздоровели 2396 человек, умерли от коронавируса 340 человек.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 485 (251 выздоровели)

Волынская обл. - 393 (109 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели)

Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели)

Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели)

Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели)

Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели)

г. Киев - 1675 (110 выздоровели)

Киевская обл. - 916 (103 выздоровели)

Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (11 выздоровели)

Львовская обл. - 595 (128 выздоровели)

Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели)

Одесская обл. - 568 (23 выздоровели)

Полтавская обл. - 236 (81 выздоровели)

Ровенская обл. - 817 (120 выздоровели)

Сумская обл. - 131 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели)

Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели)

Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели)

Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел)

Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели)

Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).