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Укр / Рус

Пропаганда РФ меняет акцент с коронавируса на Украину - исследование

Четверг, 7 мая 2020, 10:52

Тема Украины снова постепенно вытесняет новости о коронавирусе в прокремлевских СМИ, распространяющих дезинформацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

"Как мы писали на прошлой неделе, прокремлевские СМИ медленно отворачиваются от вируса, и кажется, что их внимание снова возвращается к Украине. Оглядываясь на декабрь прошлого года, мы нашли недели, когда количество материалов об Украине упало до 4. Однако на этой неделе мы получили 16 материалов, и некоторые из них были сфокусированы на старых темах, таких как Евромайдан, катастрофа MH17 и война на востоке Украины", - говорится в отчете.

Также появлялись пропагандистские материалы, которые объединяют темы Украины и коронавируса. Например, о том, что секретные американские лаборатории в Украине могли спровоцировать холеру или что США начали поддерживать Евромайдан из-за планов Украины по закрытию биолабораторий.

В отчете отмечается, что несмотря на близкую годовщину Второй мировой войны, на этой неделе было относительно немного случаев дезинформации, затрагивающих историю.

"Из 55 сообщений о дезинформации, которые мы отслеживали на этой неделе, 31 все еще были посвящены коронавирусу", - говорится в отчете.

Темы: пропагандаРосcия


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