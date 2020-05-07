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Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19

Четверг, 7 мая 2020, 11:20
Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19

Более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, это самый большой показатель за все время ситуации с COVID-19 в стране.

Источник: "Интерфакс-Украина", Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Дослвно: "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений".

 
Стопкоронавирус.инфо

Детали: Всего в Российской Федерации "нарастающим итогом" зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19 (+6,8%), отметили в штабе.

По этому показателю 7 мая Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тысячи случаев) и Францию (173,2 тысячи), согласно данным Университета Джона Хопкинса.

Впереди остаются США (1228,6 тысячи), Испания (220,3 тысячи), Италия (214,4 тысячи) и Великобритания (201,6 тысячи).

По суточному приросту (11,1 тысяч) Россия делит второе место в мире с Бразилией (также 11,1 тысячи).

На первом месте по этому показателю – США (24,2 тысячи). В Великобритании прирост составляет примерно 6 тысячи, в Италии около 1,5 тысячи, в Испании – около 1 тысячи.

В Москве 6703 новых случая за последние сутки, сообщил штаб. Таким образом, общее число зарегистрированных диагнозов в столице РФ выросло до 92 676.

За последние сутки в целом по России умерли 88 человек с коронавирусом, из них 39 – в Москве. За весь период умерли 1625 человек.

Выписаны по выздоровлению за последние сутки 2476 россиян, из них 769 - в Москве. За весь период выздоровело 23803 человек.

Другие подробности: AFP отмечает, что хотя число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России достигает новых максимумов, официальное число погибших остается на удивление низким по сравнению с другими европейскими странами.

Официальные лица считают, что массовое тестирование позволяет выявить большое количество людей с легкими симптомами, но некоторые говорят, что расхождение связано с тем, как считают количество смертей. Например, если кто-то умирает от сердечного приступа, но у него диагностирован COVID-19, официальной причиной смерти становится сердечный приступ.

От УП: Россия включает в статистику заболеваемости коронавирусом и аннексированный ею Крым.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирусCovid-2019Росcияэпидемия
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