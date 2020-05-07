Диджитализация: Шмыгаль поручил министерствам быстро создать еще по должности

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал министерствам две недели на создание должностей заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Источник: Telegram канал Шмыгаля

Прямая речь: "Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации. Сейчас растет актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах. Автоматизация – это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям.

По итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность".

Детали: Шмыгаль отметил, что "реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий".

По его словам, опыт многих стран Европейского Союза показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта.