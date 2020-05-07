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Метро до 22 мая не откроют – Офис президента

Четверг, 7 мая 2020, 13:35
эльдар сарахман, уп

Открытие метрополитенов невозможно до 22 мая.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании у главы государства Владимира Зеленского понимался вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Ведь ранней запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Прямая речь Зеленского: "Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности".

Украинская правда
Темы: метрокарантин


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