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В Днипре от одной женщины заразились 35 человек

Четверг, 7 мая 2020, 14:12

В Днипре от 63-летней женщины на COVID-19 заразились 35 человек.

Источник: медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник, которую цитирует "Радио Свобода"

Детали: По словам Сальник, инфекцию диагностировали в течение суток 5 мая. Инфицированная женщина уже четыре дня находится в 21-й инфекционной больнице, ее состояние тяжелое.

Все 35 инфицированных людей также находятся под наблюдением медиков.

Напомним: За сутки 5 мая на Днепропетровщине был установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией - 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 в сутки.

За прошедшие сутки, 6 мая, новых случаев болезни зафиксировано 56.

Темы: коронавирусДнепр


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