Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.

Источник: заседание парламента 7 мая

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "За 336, решение принято. Закон принят в целом".

Детали: По словам докладчика по вопросу нардепа от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 №3380 "нацелен, чтобы запустить широкомасштабное тестирование по всей стране", он также касается защиты врачей, в частности в вопросе временной потери трудоспособности (во время пребывания на самоизоляции) и регулярного тестирования медиков на COVID-19.

Согласно закону, тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 (как работники Национальной полиции и Национальной гвардии), независимо от того, контактировали они с больным коронавирусом, или нет.

Кроме того, закон предусматривает, что лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, или находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

А медицинские работники, которые из-за борьбы с коронавирусом, лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Проект закона предусматривает возможность привлечения на волонтерских началах врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию в мероприятиях по противодействию COVID-19 (например к проведению тестирования).

А также усиление мощности и обеспеченности больниц, которые принимают больных коронавирусом.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует на время карантина и ограничительных мероприятий, а также в течение 2 месяцев с момента их отмены.