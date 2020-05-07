Все разделы
Укр / Рус

Днепропетровскую ОГА проверяют на коронавирус: заболел работник

Четверг, 7 мая 2020, 16:15

У одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации лабораторно подтвердили коронавирус, сейчас проверяют других работников.

Источник: сайт ОГА со ссылкой на главу области Александра Бондаренко

Прямая речь: "У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным".

Детали: По словам председателя ОГА, сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации перевели на удаленный режим работы. В частности, и контактных лиц.

Бондаренко добавил, что тоже прошел ПЦР-тестирование и получил отрицательный результат.

Председатель ОГА призвал жителей региона соблюдать правила карантина и беречь себя.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • По состоянию на 7 мая в Днепропетровской области – 624 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в Украине заболели более 13,6 тысячи человек.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областькоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус

Стало известно, когда нардепы возьмутся за "антиколомойский закон"

В Днипре от одной женщины 35 человек заразились коронавирусом

Метро до 22 мая не откроют – Офис президента

На следующие заседания ТКГ Украина планирует приглашать переселенцев

списокВ Киеве заработали 10 продуктовых рынков

Все главные новости...
Днепропетровская область
На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие
Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег
В Днепропетровской области подтвердили почти 250 заражений COVID-19
Последние новости
16:30
В киевском метро хотят установить антисептики. Петиция
16:28
Президенты стран Балтии осудили попытки РФ переписать историю
16:19
В мире дешевеет продовольствие – ООН
16:15
Экс-глава налоговой подал в суд из-за увольнения
16:15
Днепропетровскую ОГА проверяют на коронавирус: заболел работник
15:58
Еврокомиссия предлагает создать новый орган по противодействию отмыванию средств
15:52
НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко
15:47
В ГПСУ объяснили, почему закрыта Рава-Русская: Кабмин не обнародовал решение
15:26
видеоКак потоки воздуха распространяются при кашле и чихании. Научный эксперимент
15:17
Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка 250 миллионов долларов в пользу Суркисов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!