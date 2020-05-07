Днепропетровскую ОГА проверяют на коронавирус: заболел работник
У одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации лабораторно подтвердили коронавирус, сейчас проверяют других работников.
Источник: сайт ОГА со ссылкой на главу области Александра Бондаренко
Прямая речь: "У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным".
Детали: По словам председателя ОГА, сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации перевели на удаленный режим работы. В частности, и контактных лиц.
Бондаренко добавил, что тоже прошел ПЦР-тестирование и получил отрицательный результат.
Председатель ОГА призвал жителей региона соблюдать правила карантина и беречь себя.
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Предыстория:
- По состоянию на 7 мая в Днепропетровской области – 624 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в Украине заболели более 13,6 тысячи человек.