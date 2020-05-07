Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада приравняла медиков, погибших от COVID-19, к военным

Четверг, 7 мая 2020, 16:48
Рада приравняла медиков, погибших от COVID-19, к военным

Верховная Рада внесла изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, которыми на период карантина приравняла медработников, смерть которых наступила вследствие заболевания COVID-19, по своему статусу к военнослужащим, смерть которых наступила на службе.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: Законопроект №3376-1 был принят 340 голосами нардепов. В пояснительной записке говорится, что документ разработан с целью повышения уровня социальных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей.

Согласно законопроекту, государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, которая наступила вследствие заболевания коронавирусной болезни (COVID-19), в размере не менее 300 прожиточных минимумов.

Страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на нее. Размер и порядок осуществления таких выплат определяет правительство.

В случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума помощь выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца.

Дословно: "Медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19), приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины".

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: