Рада приравняла медиков, погибших от COVID-19, к военным

Верховная Рада внесла изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, которыми на период карантина приравняла медработников, смерть которых наступила вследствие заболевания COVID-19, по своему статусу к военнослужащим, смерть которых наступила на службе.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: Законопроект №3376-1 был принят 340 голосами нардепов. В пояснительной записке говорится, что документ разработан с целью повышения уровня социальных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей.

Согласно законопроекту, государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, которая наступила вследствие заболевания коронавирусной болезни (COVID-19), в размере не менее 300 прожиточных минимумов.

Страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на нее. Размер и порядок осуществления таких выплат определяет правительство.

В случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума помощь выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца.

Дословно: "Медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19), приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины".