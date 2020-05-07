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Приближенный к Трампу военный заразился COVID-19

Четверг, 7 мая 2020, 18:51
Приближенный к Трампу военный заразился COVID-19

Член военно-морского флота США, который служит одним из личных камердинеров президента Дональда Трампа, дал положительный результат на коронавирус.

Источник: заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, которого цитирует CNN

Прямая речь Гидли: "Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что военнослужащий Соединенных Штатов, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус. Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, и они остаются здоровыми".

Детали: Камердинеры являются членами элитной воинской части, приближенной к Белому дому, и часто работают очень близко к президенту и его семье.

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Темы: ТрампСШАкоронавирус
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