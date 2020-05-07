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Главреда "Следствие. Инфо" вызвали на допрос из-за запроса к "слуге народа"

Четверг, 7 мая 2020, 21:54
Главреда Следствие. Инфо вызвали на допрос из-за запроса к слуге народа

Главного редактора независимого расследовательского агентства "Следствие. Инфо" Анну Бабинец вызвали на допрос в Нацполицию из-за ее запроса к нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

Источник: пост Бабинец в Facebook, "Следствие. Инфо"

Прямая речь Бабинец: "Воу! У министра Авакова расследовали все резонансные преступления и добрались до журналистов-расследователей.  Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народному депутату Дубинскому о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло – в Главное следственное управление". 

 

Детали: По словам Бабинец, ее вызывает следователь Ильмира Чередник, которая еще несколько месяцев назад звонила журналисту как следователь по убийству Павла Шеремета. 

Как сообщает "Следствие. Инфо", в письме, которое поступило в адрес агентства, указано, что "в ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении следственного действия – допроса в качестве свидетеля главного редактора ОО "Следствие. Инфо" Бабинец Анны", поэтому просят обеспечить ее явку на 10:00 13 мая в Главное следственное управление Нацполиции. 

 

В самой повестке приведены только номер уголовного производства без деталей, чего именно оно касается. Также указано, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК.  

В другом письме, подписанном тем же следователем Ильмирой Чередник, есть перечень вопросов, на которые должно ответить агентство. Они касаются запроса, направленного "Следствием.Инфо" народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому в декабре 2019 года относительно возможных встреч с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. В частности, о возможных контактах с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. 

 

Агентство отмечает, что такие запросы прислали также министру внутренних дел Арсену Авакову и еще 12 должностным лицам.

Сама Бабинец отметила, что за 17 лет работы журналистом никогда не ходила на допрос из-за того, что написала запрос. Она добавила, что обязательно пойдет с юристом, а также снимет и покажет, как "Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос к народному депутату Александру Дубинскому".

Украинская правда

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Темы: СМИполициясвобода словаСлуга народаДубинский
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