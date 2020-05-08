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Немецкая пивоварня раздала 2600 литров пива, которое не удалось продать из-за коронавируса

Пятница, 8 мая 2020, 09:51

Одна из немецких пивоварен решила бесплатно раздать партию пива, которое не удалось продать из-за карантина, вместо того, чтобы выбрасывать его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пивоварня Willinger Brauhaus в федеральной земле Гессен отдала около 2600 литров светлого и темного пива.

Пиво предназначалось для ресторанов и отелей, но карантинные ограничения сделали невозможными обычные поставки пивоварни.

"Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после открытия они предоставят такую ​​же поддержку, что они придут сюда, будут рекомендовать нас", - сказал владелец пивоваренного завода Франц Маст.

Бесплатная раздача пива успехом у местных клиентов. В четверг у пивоварни выстроились десятки людей.

В своем посте на Facebook пивоварня сообщила, что к вечеру у нее закончилось пиво, но пообещала подготовить еще для последующей раздачи во вторник - хотя и с лимитом "три бутылки на человека".

Темы: Германиякоронавирус


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