На дорогах Киева пробки несмотря на карантин
Пятница, 8 мая 2020, 10:05
Утром 8 мая на некоторых дорогах Киева наблюдаются пробки.
Источник: данные Google Maps, УНИАН
Детали: Движение транспорта затруднено при подъезде ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега.
Самая сложная ситуация на проспекте Шухевича перед Северным мостом и на проспекте Степана Бандеры в сторону левого берега.
В пробках в обе стороны стоят проспект Лобановского, улица Вадима Гетьмана и улица Елены Телиги.
Также значительно затруднено движение на улицах Щусева, Дегтяревской, Саксаганского и на бульваре Леси Украинки.
Сложная ситуация и в центре. Заторы наблюдаются в районе Майдана Независимости, на улице Грушевского и на бульваре Тараса Шевченко.