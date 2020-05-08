На дорогах Киева пробки несмотря на карантин

Утром 8 мая на некоторых дорогах Киева наблюдаются пробки.

Источник: данные Google Maps, УНИАН

Детали: Движение транспорта затруднено при подъезде ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега.

Самая сложная ситуация на проспекте Шухевича перед Северным мостом и на проспекте Степана Бандеры в сторону левого берега.

В пробках в обе стороны стоят проспект Лобановского, улица Вадима Гетьмана и улица Елены Телиги.

Также значительно затруднено движение на улицах Щусева, Дегтяревской, Саксаганского и на бульваре Леси Украинки.

Сложная ситуация и в центре. Заторы наблюдаются в районе Майдана Независимости, на улице Грушевского и на бульваре Тараса Шевченко.