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Укр / Рус

На дорогах Киева пробки несмотря на карантин

Пятница, 8 мая 2020, 10:05

Утром 8 мая на некоторых дорогах Киева наблюдаются пробки.

Источник: данные Google Maps, УНИАН

Детали: Движение транспорта затруднено при подъезде ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега.

Самая сложная ситуация на проспекте Шухевича перед Северным мостом и на проспекте Степана Бандеры в сторону левого берега.

В пробках в обе стороны стоят проспект Лобановского, улица Вадима Гетьмана и улица Елены Телиги.

 

Также значительно затруднено движение на улицах Щусева, Дегтяревской, Саксаганского и на бульваре Леси Украинки.

Сложная ситуация и в центре. Заторы наблюдаются в районе Майдана Независимости, на улице Грушевского и на бульваре Тараса Шевченко.



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