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В Украину прибыли 5 спецавиарейсов, пассажиропоток возрос, "Рава-Русская" открыта

Пятница, 8 мая 2020, 10:49

За прошедшие сутки пятью спецрейсами в Украину прибыло 800 граждан, пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Эвакуационные рейсы прибыли из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 - из Мадрида.

Как уточнил УП представитель ГПСУ Андрей Демченко, среди 800 прибывших - два десятка иностранцев, имеющих право въезда в нашу страну.

Пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Отмечается, что только один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию.

Дословно: "Вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению с предыдущими сутками, несколько увеличился, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 14 тысяч человек. Среди пересекавших границу, нарушителей правил карантина и самоизоляции не обнаружено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ".

Дополнительно: В полночь возобновилась работа автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска. В то же время закрылся пункт пропуска "Паланка (Маяки-Удобное)" на границе с Молдовой.

Сейчас с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

Подробная информация, где можно пересечь границу на автомобиле, приведена в инфорграфике ГПСУ.

 

Украинская правда
Темы: границаПограничная служба


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