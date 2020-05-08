"Нет времени на коронавирус": в Беларуси назначены выборы президента

Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: С предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа.

Ранее руководство ЦИК отклонило предложения правозащитников по дистанционного проведения президентских выборов из-за эпидемии COVID-19, заявив, что "нет времени на принятие этих мер".

Сам Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся "своевременно, согласно конституции, до 30 августа". Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению.

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