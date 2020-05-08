"Нет времени на коронавирус": в Беларуси назначены выборы президента

Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.

Источник: "Радио Свобода", Белта

Детали: С предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа.

Еще Ермошина заявила, что президентские выборы 2020 года будут проходить в совершенно особых условиях.

Изменения коснутся всех участников кампании. Например, сборщиков подписей обяжут выполнять рекомендации Минздрава, всех их должны обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Ермошина добавила, что выполнять рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию и обеспечению средствами защиты обяжут и наблюдателей. Сейчас речь идет только о национальных. Глава ЦИК пока не берется предполагать, приедут ли на выборы в Беларусь международные эксперты.

Ранее руководство ЦИК отклонило предложения правозащитников по дистанционного проведения президентских выборов из-за эпидемии COVID-19, заявив, что "нет времени на принятие этих мер".

Сам Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся "своевременно, согласно конституции, до 30 августа". Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению.

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