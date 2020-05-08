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В Киеве впервые три смерти от COVID-19 за сутки – Кличко

Пятница, 8 мая 2020, 12:21
рбк-украина

За минувшие сутки заболевания коронавирусом подтвердили еще у 46 киевлян, три человека погибли, выздоровели 17.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 8 мая

Прямая речь: Ситуация с распространением вируса неутешительная: впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошедшие сутки в столице 3 летальных исхода. Лобораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек, среди них - один медик ... Выздоровели за минувшие сутки 17 человек".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

 

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них- подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На сегодня в столице 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 32 человека умерли, 127 жителей Киева преодолели болезнь.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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