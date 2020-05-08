До 22 мая общественный транспорт Киева работает в ограниченном режиме – мэр

До 22 мая наземный общественный транспорт в столице продолжит работать в ограниченном режиме, метро не откроется.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс конференции 8 мая

Прямая речь: "Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений (с 12 мая -ред.) в нынешнем - ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев".

Детали: По словам Кличко, бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

Метро, ​​как уже неоднократно говорилось, откроется по решению правительства. "И это будет не сразу", - добавил мэр.