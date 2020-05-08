Кремль стремится монополизировать победу во Второй мировой – евродепутаты

Кремль стремится монополизировать победу во Второй мировой войне, игнорируя вклад и жертвы других наций, которые тогда находились под советским контролем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса и Расы Юкневичине, посвященном 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

"9 мая Владимир Путин с гордостью будет говорить о победе во Второй мировой войне и будет говорить таким образом, как это было в советское время - о победе советского народа. Тем не менее, мы должны помнить, что это победа, за которую не только россияне, но и украинцы и белорусы заплатили огромную цену ", - подчеркивают евродепутаты.

Европарламентарии отмечают, что Украина оказалась в самом эпицентре Второй мировой войны, что привело к беспрецедентным жертвам и разрушениям - 8 миллионов украинцев погибли, 714 городов и 28 тысяч сел были полностью или частично разрушены.

"Кремль стремится монополизировать нарратив о победе, чтобы показать себя сегодняшним "моральным лидером" антифашизма в глазах мира. В этом нарративе каждый, кто действует против воли или интересов Кремля, становится фашистом", - подчеркивают Кубилюс и Юкневичине.

Украина заплатила огромную цену, став жертвой сталинского голодомора, и продолжает платить огромную цену в продолжающейся борьбе за суверенитет и право быть частью Европы, - отмечают парламентарии.

Они отмечают, что сегодня Путин продолжает войну против Украины, люди продолжают гибнуть на Донбассе, и именно таким образом российский президент "чтит человеческие жертвы украинцев во Второй мировой войне".

Как сообщалось, британская принцесса Анна (дочь королевы Елизаветы II) обратилась к украинцам и другим народам бывшего Советского Союза по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.