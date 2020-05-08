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Аксенов решил запретить в Крыму включать кондиционеры из-за коронавируса

Пятница, 8 мая 2020, 13:59
Аксенов решил запретить в Крыму включать кондиционеры из-за коронавируса

"Глава" аннексированного Россией Крым Сергей Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за бактерий. 

Источник: "Новая газета" со ссылкой на ежедневное заседание оперативного штаба против распространения коронавируса

Прямая речь: "На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению… Это принципиальная позиция: избежать включения кондиционеров". 

Детали: По мнению Аксенова, "лучший способ борьбы с застоем воздуха" – проветривание помещений. 

В аннексированном Крыму за 7 мая зафиксировано 9 новых случаев заболевших коронавирусом, три из которых приходится на медработников больницы в городе Саки.

Всего в Крыму российская статистика зарегистрировала 177 случаев COVID-19.

По данным оккупантов, на полуострове выздоровели 44 человека, под медицинским наблюдением находится 1925 человек (приехавшие из-за пределов Крыма и контактные лица).

Все гости региона обязаны провести 14 дней в обсерваторе, если не имеют недвижимости в Крыму.

Оккупационные власти планируют ввести с 12 мая обязательный масочный режим. 

Ранее они решили штрафовать всех приезжих прямо на вокзалах и в аэропортах.

"Казаки" и представители "самообороны" могут задерживать нарушителей режима самоизоляции на территории аннексированного Крыма.

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Темы: КрымкоронавирусэпидемияCovid-2019здоровье
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