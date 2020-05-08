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С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду

Пятница, 8 мая 2020, 14:37
С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду

С 12 мая в Киеве начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей.

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, которого цитирует официальный портал столичной власти

Прямая речь: "Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний".

Столичные власти убеждают, что это - необходимая часть подготовки теплосетей к работе зимой.

Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. На время испытаний подача горячей воды будет временно прекращаться.

Прямая речь: "Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его работники максимально качественно и оперативно будут выполнять эти работы".

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко уверял, что в период ограничительных карантинных мер гидравлические испытания водопроводных систем будут проводить только там, где не нужно отключать воду потребителям.

Он отмечал, столичная власть хочет изменить формат испытаний: подготовили обращение к правительству, внесли изменения в профильное законодательство - уменьшить сроки, когда в домах отсутствует горячее водоснабжение при проведении тестирования сетей.

Украинская правда

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Темы: Киев
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