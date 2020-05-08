Дубинский за деньги искал корни в Румынии, чтобы получить паспорт ЕС - "Слидство.Инфо"

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский искал за деньги свои корни в Румынии, чтобы получить румынское гражданство.

Источник: расследование "Слидство.Инфо"

Детали: Журналисты получили в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Расследователи отмечают, что при обычных обстоятельствах получить гражданство Румынии не так уж и легко. Согласно закону, для этого надо либо проживать в стране не менее 8 лет, или не менее пяти лет состоять в браке с гражданином Румынии. А еще сдать экзамены на знание румынского языка и культуры.

Но есть и более краткий путь, гораздо популярнее. По данным Национального агентства по вопросам гражданства Румынии, которые приводит издание Vice, почти 97 000 заявок из ста подаются именно таким способом - по процедуре так называемого "возвращение гражданства".

Надо только доказать, что ты румынские корни: то есть, что хотя бы кто-то из твоих предков до третьего колена (прабабушка или прадедушка) проживал на территории румынского государства и имел румынское гражданство. В первой половине XX века территория Румынии включала в себя, в частности, часть нынешних Черновицкой и Одесской областей Украины. Поэтому сотни тысяч местных жителей имеют формальное право - впрочем, только по румынским, а не украинским законам - получить желаемый документ.

В то же время, как выяснили журналисты, даже наличие румынских корней не обязательно. В интернете множество объявлений, в которых за несколько тысяч евро и примерно два года гарантируют получение румынского паспорта.

По данным источника "Слидство.Инфо", для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Подобные услуги стоят 5-6 тысяч евро.

Дословно: "Нам неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Дубинский в комментарии "Слидству.Инфо" заверил, что не получал румынского гражданства. "У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского", - сказал он. А информацию о подаче документов на паспорт другой страны, которую ему озвучили журналисты, проигнорировал, завершив разговор эмоциональными выпадами в адрес редакции".

Почему это важно: Украина, хоть и не признает двойного гражданства, но и не устанавливает наказание за получение паспорта другого государства.

Сейчас, по законодательству, гражданин Украины не может иметь других гражданств. Этот вопрос дискутивним, и президент Владимир Зеленский активизировал узаконивание двойного гражданства, подав в конце 2019 года соответствующий законопроект. Впрочем, Верховная Рада до сих пор его не поддержала.

Впрочем, правовые последствия для украинца со вторым паспортом все-таки могут быть. Так, закон "О гражданстве Украины" предусматривает лишение украинского гражданства в случае добровольного получения паспорта другого государства. Лишить гражданства может президент своим указом. А этот шаг является основанием для потери народным депутатом мандата.