Обыски у налоговиков: СБУ арестовала счетов на 600 млн грн

Служба безопасности Украины приняла меры по недопущению потерь государственного бюджета в деле деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В течение последних нескольких дней СБУ:

наложила арест на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;

в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановила движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.

объявила о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

На уточняющий вопрос, объявлено ли подозрение экс-главе налоговой службы Сергей Верланову, в СБУ "Украинской правде" ответили: на данный момент - нет

Что было раньше: 7 мая стало известно, что СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

В тот же день Сергей Верланов, недавно уволенный с должности главы Государственной налоговой службы, заявлял, что представители СБУ провели у него обыск.