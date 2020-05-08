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Обыски у налоговиков: СБУ арестовала счетов на 600 млн грн

Пятница, 8 мая 2020, 17:59
Обыски у налоговиков: СБУ арестовала счетов на 600 млн грн

Служба безопасности Украины приняла меры по недопущению потерь государственного бюджета в деле деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В течение последних нескольких дней СБУ:

  • наложила арест на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;
  • в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановила движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.
  • объявила о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

На уточняющий вопрос, объявлено ли подозрение экс-главе налоговой службы Сергей Верланову, в СБУ "Украинской правде" ответили: на данный момент - нет

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Что было раньше: 7 мая стало известно, что СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

В тот же день Сергей Верланов, недавно уволенный с должности главы Государственной налоговой службы, заявлял, что представители СБУ провели у него обыск.

Украинская правда
Темы: СБУобыски
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