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На Донбассе на треть возросло число жертв среди гражданских – ООН

Пятница, 8 мая 2020, 20:01

В мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили существенный рост количества жертв среди гражданских на Донбассе в начале мая 2020 года.

Источник: глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, которую цитирует представительство ООН

Прямая речь Богнер: "В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил ВСУ, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками".

При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах".

Детали: По информации ведомства, только за первые шесть дней мая Миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц.

Богнер подчеркнула, что 7 мая получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц.

Если эта информация подтвердится, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65, что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года.

Среди всех жертв с января - десять детей.

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Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действияоккупацияООН


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