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Кулеба в СБ ООН подчеркнул, что российская агрессия продолжается уже дольше, чем Вторая мировая война

Пятница, 8 мая 2020, 23:36

Министр иностранных дел Украины отметил, что российская агрессия против Украины продолжается уже дольше, чем Вторая мировая война.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в своем выступлении во время онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в выступлении отметил, что с созданием ООН надеялись, что мир станет более мирным и применение силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства станет немыслимым. В то же время, Россия, будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, прибегла к таким действиям.

"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Ее результатом стало то, что более 13 тысяч человек были убиты и более 27 тысяч получили ранения в самом сердце Европы", - подчеркнул Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины выразил сожаление по поводу того, что в современной России преподносят роль Иосифа Сталина.

"Благодаря этому преследуется цель реабилитации тоталитарного государства,с единым "непорочным"лидером во главе. Это служит для имитации ощущения "безупречности" режима, для создания имиджа внешнего врага и оправдания агрессии Москвы против таких соседей, как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.



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