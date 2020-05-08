Кулеба в СБ ООН подчеркнул, что российская агрессия продолжается уже дольше, чем Вторая мировая война

Министр иностранных дел Украины отметил, что российская агрессия против Украины продолжается уже дольше, чем Вторая мировая война.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в своем выступлении во время онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в выступлении отметил, что с созданием ООН надеялись, что мир станет более мирным и применение силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства станет немыслимым. В то же время, Россия, будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, прибегла к таким действиям.

"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Ее результатом стало то, что более 13 тысяч человек были убиты и более 27 тысяч получили ранения в самом сердце Европы", - подчеркнул Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины выразил сожаление по поводу того, что в современной России преподносят роль Иосифа Сталина.

"Благодаря этому преследуется цель реабилитации тоталитарного государства,с единым "непорочным"лидером во главе. Это служит для имитации ощущения "безупречности" режима, для создания имиджа внешнего врага и оправдания агрессии Москвы против таких соседей, как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.