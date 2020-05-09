В США рекордный рост безработицы за месяц со времен Великой Депрессии
Суббота, 9 мая 2020, 00:04
Из-за пандемии коронавируса в апреле в США зафиксировали наибольший рост безработицы за один месяц со времен Великой Депрессии.
Источник: данные Бюро статистики труда США, которые цитирует "Голос Америки"
Детали: Уровень безработицы в США составил 14,7%. Количество безработных увеличилось на 20,5 миллиона за месяц.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что потерянные рабочие места вернутся после пандемии.
Известно, что в течение последних семи недель 33 миллиона человек в США подали на пособие по безработице. Закон США, принятый для поддержки экономики, предусматривает выплату 600 долларов в неделю в качестве пособия по безработице до лета.
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