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Банда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

Суббота, 9 мая 2020, 00:04
Банда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

В Киевской области задержали преступную банду из сотрудников СБУ и полицейских, которые похищали людей и требовали деньги.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "В состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полиции. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом. "Специализировались" задержанные на похищении предпринимателей, которые занимались ИТ-технологиями".

Детали: К преступлениям банда готовилась тщательно: отслеживала жертв, их распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях, чтобы замести следы.

Предпринимателей вывозили в безлюдные лесные полосы, надевали наручники, угрожали оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали большие суммы денег.

Сообщается, что один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег.

Потерпевшие не обращались в полицию, потому что были напуганы и боялись за себя и за свои семьи.

Вооруженную банду задержали в ходе спецоперации с участием полиции, СБУ и спецназовцев "Корд".

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъяли 9 пистолетов различной модификации, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации президента, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция". 

 

А также наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тысяч долларов и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков, такие как амфетамин, метадон, героин. 

 

Кроме того, изъяли 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники, "Honda Civic", "Honda Accord", "Lexus RX", "BMW" и "Volkswagen Passat".

Пятерых участников группировки задержали.

Злоумышленникам инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст.257 (бандитизм) УК. Продолжается следствие.

Украинская правда
Темы: полицияСБУкриминал
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