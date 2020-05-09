Коронавирус в Украине: за сутки 515 случаев и 15 смертей

По состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав

Детали: Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружен у 515 человек, из которых 49 детей и 96 медработников. 198 человек госпитализированы.

За сутки зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине заболело 14 710 человек. Из них 1026 детей и 2854 медработника. Выздоровели 2909 человек, умерло – 376.

За сутки проведено 7938 исследований методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Черновицкой области (82), Харьковской (50), и городе Киеве (50).

Зафиксированы случаи коронавируса по областям:

Винницкая область – 522 случая;

Волынская область – 445 случаев;

Днепропетровская область – 681 случай;

Донецкая область – 99 случаев;

Житомирская область – 485 случаев;

Закарпатская область – 678 случаев;

Запорожская область – 320 случаев;

Ивано-Франковская область – 1095 случаев;

Кировоградская область – 411 случаев;

м. Киев – 1771 случай;

Киевская область – 959 случаев;

Львовская область – 699 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 619 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровенская область – 877 случаев;

Сумская область – 152 случая;

Тернопольская область – 977 случаев;

Харьковская область – 528 случаев;

Херсонская область – 156 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черновицкая область – 2179 случаев;

Черкасская область – 333 случая;

Черниговская область – 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.