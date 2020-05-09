Коронавирус в Украине: за сутки 515 случаев и 15 смертей
По состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки.
Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав
Детали: Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружен у 515 человек, из которых 49 детей и 96 медработников. 198 человек госпитализированы.
За сутки зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациентов выздоровели.
Всего за время пандемии в Украине заболело 14 710 человек. Из них 1026 детей и 2854 медработника. Выздоровели 2909 человек, умерло – 376.
За сутки проведено 7938 исследований методом ПЦР.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Черновицкой области (82), Харьковской (50), и городе Киеве (50).
Зафиксированы случаи коронавируса по областям:
Винницкая область – 522 случая;
Волынская область – 445 случаев;
Днепропетровская область – 681 случай;
Донецкая область – 99 случаев;
Житомирская область – 485 случаев;
Закарпатская область – 678 случаев;
Запорожская область – 320 случаев;
Ивано-Франковская область – 1095 случаев;
Кировоградская область – 411 случаев;
м. Киев – 1771 случай;
Киевская область – 959 случаев;
Львовская область – 699 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 204 случая;
Одесская область – 619 случаев;
Полтавская область – 240 случаев;
Ровенская область – 877 случаев;
Сумская область – 152 случая;
Тернопольская область – 977 случаев;
Харьковская область – 528 случаев;
Херсонская область – 156 случаев;
Хмельницкая область – 165 случаев;
Черновицкая область – 2179 случаев;
Черкасская область – 333 случая;
Черниговская область – 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.