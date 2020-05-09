МОЗ будет инициировать изменения в бюджет для повышения зарплат медикам

Минздрав будет инициировать внесение изменений в госбюджет относительно повышения заработных плат медикам 2 и 3 звена оказания медпомощи до 50% с 1 июля.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Мы взяли среднюю заработную плату, которая была выплачена в марте медицинским работникам на 2 и 3 звене оказания медицинской помощи. Посчитав, начиная с 1 июля, мы вышли примерно на 11 млрд грн.

Сейчас мы рассчитываем уже более тщательно по каждой цифре и будем подавать соответствующее предложение о внесении изменений в государственный бюджет, для того, чтобы мы смогли поднять заработную плату до 50% нашим медицинским работникам, начиная с 1 июля".

Детали: Степанов также отметил, что, по его ощущениям, в течение почти 30 лет независимости над украинскими медиками "ставят какие-то эксперименты, издеваются и думают, выживут ли они на эту заработную плату".

Что предшествовало: 30 апреля Степанов сообщил, что Минздрав планирует повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не вошли в группы тех, кто работает с COVID-19.